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В Рио-де-Жанейро пропал посол Греции

Последний раз его видели в понедельник ночью.

В Рио-де-Жанейро пропал посол Греции
Кириакос Амиридис
Фото: greekreporter.com

Греческий посол в Бразилии Кириакос Амиридис пропал без вести в городе Рио-де-Жанейро несколько дней назад, пишет Reuters со ссылкой на местную полицию.

Последний раз его видели в понедельник ночью в бедном северном районе города.

В то же время в посольстве Греции заявили, что не могут подтвердить пропажу посла. Глава дипломатической миссии якобі поехал в Рио в отпуск и должен вернуться в столицу страны Бразилиа 9 декабря. Источник издания говорил на условиях анонимности и заявил, что делает это без санкции руководства.

Амиридис в 2001-2004 годах был консулом Греции в Рио, затем провел несколько лет на аналогичной должности в Роттердаме. В 2012 году стал послом в Ливии, а в 2016 году был переведен в Бразилию.

Ему 57 лет.

Напомним, 19 декабря в Анкаре был убит посол России Андрей Карлов.

В августе в бразильском городе Котия возле Сан-Паулу была похищена теща босса Формулы 1 Берни Экклстоуна. Преступники требовали за освобождении женщины выкуп в 120 миллионов реалов ($36,5 млн), но денег они не получили. 67-летнюю женщину освободила полиция.

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Тэги: Бразилия, Греция, послы, Рио-де-Жанейро, Кириакос Амиридис
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