На Филиппинах при взрыве во время матча по боксу пострадали 33 человека

Архив Фото: kyiv.npu.gov.ua

В результате взрыва мины во время любительского матча по боксу в центральной провинции Филиппин Лейте пострадали 33 человека.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

"81-мм мина была приведена в действие дистанционно с помощью мобильного телефона во время любительского матча по боксу вблизи торгового центра", - отмечает агентство.

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт. Полиции также пока не удалось установить ни одного подозреваемого.

Как напоминает Рейтер, этот инцидент стал уже вторым взрывом в людном месте, организованным неизвестными преступниками за последние несколько дней. В Рождественскую ночь (25 декабря) при взрыве гранаты вблизи католической церкви на южном острове Минданао пострадали 16 человек.

Как сообщалось накануне, во время взрыва в Кабуле пострадали депутат парламента с сыном.