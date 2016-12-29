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В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

О жертвах и разрушениях пока не сообщалось.

В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
Фото: geonet.org.nz

На Южном острове Новой Зеландии зафиксировано землетрясение силой 5,5 балла.

Об этом сообщает австралийский портал news.com.

Землетрясение произошло неподалеку от города Каикоура, пострадавшего в ноябре от такой же стихии.

На этот раз эпицентр подземных толчков находился в 30 километрах на восток от города Седдон, расположенного в винодельческом регионе Мальборо на Южном острове, на глубине 17 километров. Позже было зарегистрировано еще два подземных толчка магнитудой 3,8 и 3,3.

О жертвах и разрушениях пока не сообщалось.

Напомним, что в сентябре мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло на одном из двух крупнейших островов Новой Зеландии - Северном.

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Тэги: Новая Зеландия, землетрясение
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