В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение О жертвах и разрушениях пока не сообщалось.

Фото: geonet.org.nz

На Южном острове Новой Зеландии зафиксировано землетрясение силой 5,5 балла.

Об этом сообщает австралийский портал news.com.

Землетрясение произошло неподалеку от города Каикоура, пострадавшего в ноябре от такой же стихии.

На этот раз эпицентр подземных толчков находился в 30 километрах на восток от города Седдон, расположенного в винодельческом регионе Мальборо на Южном острове, на глубине 17 километров. Позже было зарегистрировано еще два подземных толчка магнитудой 3,8 и 3,3.

О жертвах и разрушениях пока не сообщалось.

Напомним, что в сентябре мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло на одном из двух крупнейших островов Новой Зеландии - Северном.