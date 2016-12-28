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Посольство России в Сирии обстреляли дважды за день

В МИД РФ назвали обстрел "провокацией экстремистов".

Посольство России в Сирии обстреляли дважды за день
Фото: mid.ru

Посольство России в столице Сирии Дамаске дважды за день подверглось обстрелу.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

"Одна мина, которая по счастливой случайности не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая - в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы", - сообщили в МИД.

В министерстве назвали обстрел посольства в Дамаске "провокацией экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии".

Напомним, в октябре посольство РФ в Сирии несколько раз попадало под минометный обстрел.

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Тэги: Россия, Сирия, посольства
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