Украина в ситуации с Израилем должна опираться на международное право, - эксперт Экс-замглавы МИДа назвал серьезным промахом нехватку коммуникации по важным внешнеполитическим делам.

Даниил Лубкивский Фото: Wikipedia

Позиция Украины должна быть сильной и мудрой - сберечь отношения с партнерами. Но главное - международное право.

Об этом в комментарии LB.ua рассказал экс-замминистра МИД Даниил Лубкивский.

"Свою позицию надо уметь объяснять и защищать. Отношение со всеми партнерами надо беречь. Но главное, что надо беречь - это международное право. Этот аргумент может унять любые эмоции, если диалог идет между демократическими странами и партнерами, которые уважают друг друга", - сказал Лубкивский.

"Наша главная опора в международных отношениях - это соблюдение международного права. Здесь не может быть компромиссов и двойных стандартов - любой такой случай потом сработает против нас в будущем", - добавил дипломат.

По его словам, власти изначально допустили существенный промах в коммуникации с обществом по объяснении своей позиции. "Мы видим здесь существенный промах. И теперь эту коммуникацию надо только усиливать. Надо помочь президенту и внешнеполитическому ведомству гораздо яснее и аргументировано объяснять свою позицию и решения. Жизнь вокруг изменилась: объяснение содержания решения не менее важно, чем сам смысл. Серьезным промахом является нехватка коммуникации по важным внешнеполитическим делам, потому что это дает основания для неоправданных оценок. Отсутствие внятной коммуникации может также быть симптомом неуверенности", - сказал дипломат.

Лубкивский также уверен, что такие вопросы нуждаются в обсуждении в рамках правительства для выработки целостной политики. "Главная ответственность в сфере внешней политики возложена на Президента. Но такие сложные вопросы нужно своевременно обсуждать в рамках правительства. И по-человечески объяснять свой подход, чтобы уберечь и политический диалог, и общественные связи с партнерами", - сказал он.

"Нетаньяху говорит правильно: уважают сильных. Я б добавил: сильных и мудрых. Вот это и зависит от нас: и сила, и мудрость. Это, кстати, опыт правительства Яценюка. Об нашем опыте ясной, четкой и уверенной внешнеполитической позиции по многим сложным вопросам и мира, и войны надо помнить. И никому нельзя позволять разговаривать с Украиной через "губу". Партнеров надо беречь. И это должно быть взаимным", - добавил Лубкивский.

Напомним, 23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее поддержали 14 из 15 членов Совбеза, в том числе Украина. США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Израиль в ответ отменил визит Гройсмана, который планировался на 27-28 декабря. Накануне МИД Украины вызвал посла Израиля для объяснений.