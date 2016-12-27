В Саудовской Аравии проходит кампания по сбору помощи для сирийских беженцев Собранные средства будут выделены на создание и обеспечение необходимым нового лагеря для беженцев.

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Саудовская Аравия запустила кампанию по сбору средств для вынужденно перемещенных сирийцев.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что "хранитель двух священных мечетей король Салман бин Абдулазиз аль-Сауд приказал начать народную кампанию, которая должна помочь братскому сирийскому народу".

Собранные средства будут выделены на создание и обеспечение необходимым - продуктами питания, лекарствами, теплыми одеялами - нового лагеря для беженцев. Где именно будет размещен лагерь пока не сообщается.

В рамках этой кампании король Саудовской Аравии из личных средств выделил около $4 млн, а принц Моххамед бин Наеф - $2 млн.