Французский мореплаватель обогнул земной шар за 49 дней Ковилю удалось установить мировой рекорд только с пятой попытки.

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Французский путешественник Томас Ковиль установил мировой рекорд, сумев совершить одиночное кругосветное путешествие на парусном судне за 49 дней.

Об этом сообщает ВВС.

Кругосветное плавание 48-летнего путешественника длилось 49 дней, три часа и семь минут. Таким образом, он побил рекорд, установленный в 2008 году другим французом, Франсуа Жойоном, который в одиночку обогнул земной шар на яхте за 57 дней.

Ковилю удалось достичь рекордного результата только с пятой попытки. По его словам, часто ему приходилось спать не более трех часов в сутки и он работал на пределе своих физических возможностей.

"Я шел к этому десять лет... Я счастлив, что мне удалось осуществить эту мечту", - сказал путешественник журналистам, ожидавшим его прибытия в порту города Брест на северо-западе Франции.

Напомним, в 2012 французский пловец без рук и ног совершил кругосветное плавание.