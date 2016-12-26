Керри разрабатывает план о взаимном признании Израиля и Палестины Проект главы Госдепа предусматривает создание палестинского государства с границами 1967 года и обмен территориями.

Джон Керри Фото: пресс-служба президента

Госсекретарь США Джон Керри работает над основой для будущих переговоров и соглашения между Израилем и палестинцами.

Об этом сообщает Ynet со ссылкой на палестинские СМИ.

Керри намерен представить свою инициативу уже в январе, перед сменой администрации президента США.

Как сообщается, проект главы Госдепа предусматривает создание палестинского государства с границами 1967 года и обмен территориями, в результате которого 80% еврейских поселений останутся под израильским суверенитетом.

Кроме того, в проекте Керри предусмотрено признание палестинцами еврейского государства. Израиль, в свою очередь, должен будет признать Палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории не имеет юридической силы и является нарушением международного права.

Резолюцию поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США воздержались.

Напомним, что Израиль отменил визит премьер-министра Украины в знак протеста.