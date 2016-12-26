Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения Международная дипломатия не может работать за счет эмоциональных психозов отдельных политиков. Если бы Украина так же эмоционально реагировала на факты не совсем дружелюбного поведения отдельных представителей дружественного Израиля, то мы уже давно были бы не дружественными странами. Поэтому политики обеих стран должны проявить рассудительность и хладнокровие, не допустив ухудшения отношений между странами и подав сигнал своим обществам. Игорь Соловей , Руководитель отдела "МИР", LB.ua

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Фото: EPA/UPG Голосование по Израилю, 23 декабря 2016

Все выходные в соцсетях, а потом и в СМИ, кипело жаркое обсуждение результатов голосования по резолюции Совбеза ООН относительно Израиля. В частности, жесткому осуждению подверглась позиция Украины, которая вместе с 14-ю другими странами Совбеза (из 15-и) проголосовала «за» запрет строительства Израилем поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, из-за которых годами идет война.

При чем симпатии украинского общественного мнения оказались преимущественно на стороне Израиля – несмотря даже на то, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху демонстративно унизил премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, отменив его визит в Израиль.

Аргументация защитников позиции Израиля носит эмоциональный характер: голосование Украины называется предательством, поскольку Израиль совсем недавно проголосовал «за» резолюцию, осуждающую российскую аннексию украинского Крыма. К тому же, многие израильтяне активно поддерживают украинцев в войне с РФ, принимают у себя на лечение украинских бойцов и осуществляют другую гуманитарную деятельность.

Надо признать, что росту критики позиции украинской стороны содействовало отсутствие внятных объяснений Киева о мотивах голосования своей делегации в Совбезе. Причем, даже в самом правительстве Украины не все поняли позицию украинской дипломатии – глава МВД Арсен Аваков призвал рассмотреть голосование Украины в ООН на заседании Кабмина. Первые официальные комментарии пошли только через два дня, поздно ночью в воскресенье. Так что информационная часть работы дипломатов была провалена изначально.

Меж двух огней

Из опубликованного сообщения МИДа можно узнать, что Киев считает текст резолюции "сбалансированным" – так как документ призывает к принятию необходимых для мирного урегулирования шагов как с израильской, так и палестинской стороны: Израиль должен прекратить поселенческую деятельность, а палестинские власти - принять эффективные меры борьбы с терроризмом.

Под сухим текстом официального комментария стоит понимать, что Украина никак не могла проголосовать «против» резолюции Совбеза, безоговорочно поддержав Израиль. Ведь поселенческая деятельность Израиля противоречит международному праву, никто в мире ее не признает. Нарушить это правило, пойдя навстречу интересам Израиля – означает подорвать собственную переговорную позицию по Крыму и Донбассу.

Поддержать позицию Израиля по резолюции – это стать единственной страной, которая признает возможность и законность одностороннего установления суверенитета над спорными территориями, на основании военной силы и исторических претензий. И можно не сомневаться, что Россия моментально бы использовала это голосование в качестве прецедента для оправдания собственной оккупации украинских регионов.

«Наше государство последовательно выступает за соблюдение норм международного права всеми и везде, поскольку на собственном примере почувствовало, к каким трагическим последствиям приводит его нарушение», - заявили в МИД.

Украина всегда придерживалась этой позиции, она не была неожиданностью для израильской стороны и результаты голосования по давно находящейся в Совбезе резолюции были предсказуемы. Очевидно, что из этой ситуации вряд ли можно было найти удовлетворяющее на 100% все стороны решение. Поэтому заранее проводились двусторонние консультации с израильскими политиками, а окончательный текст резолюции был смягчен и содержит повтор многих уже принятых Совбезом документов. Мало того, украинская делегация приложила немало усилий для того, чтобы перенести дату рассмотрения резолюции. Но категорически против этого выступили США.

Почему же тогда Украина хотя бы не «воздержалась» при голосовании – самый распространенный аргумент критиков действий Киева в ходе обсуждений.

Версий тут несколько. Во-первых, ходят слухи (подтверждения не получено) о том, что Петру Порошенко якобы бы звонил Джо Байден насчет необходимости положительного голосования Киевом. Правда, учитывая, что через пару недель его уже не будет в Белом доме, то вряд ли просьба даже такого высокопоставленного друга Украины считалась бы обязательной к исполнению.

Вторая позиция – неопределенность не стыкуется с действиями самой Украины по деокупации Крыма и отдельных районов Донбасса, свидетельствовала бы о непоследовательности Киева.

И наконец, «воздержание» Украины Израилю и так бы в этой ситуации не помогло (14:1 или 13:2 – никакой разницы). Но Киев потерял бы в дальнейшем поддержку в ООН стран арабского мира. Это как минимум 57 голосов (количество членов в Организации исламского сотрудничества) в поддержку Украины, а за ним - и арабские рынки для сбыта украинской продукции, которая потеряла рынок российский.

Так что из нескольких изначально неприятных для себя сценариев развития ситуации Киев выбрал наименее, в том числе и материально, убыточный.

К чему приведет принцип "взаимности"

Будем откровенными - ведь и государство Израиль, руководствуясь своими национальными интересами, тоже далеко не всегда было таким безупречным в поддержке Украины, как демонстрирует в последнее время. Например, только в ООН за последние 3 года (2014 – 2016 гг) из 7 «украинских» резолюций Израиль активно поддержал Украину только в одной, последней. И еще молчаливо примкнул к соавторам двух других:

GAResolution on Territorial Integrity of Ukraine (A/RES/68/262 от 27 марта 2014) – Израиль не принимал участия в голосовании. GAJS on HR situation in Crimea 2015 - не принимал участия в голосовании. HRC Resolution 2014 Cooperation and assistance to Ukraine in the field of human rights - не принимал участия в принятии. HRC Resolution 2015 Cooperation and assistance to Ukraine in the field of human rights - не принимал участия в принятии, подписал авторство. HRC Resolution2016 Cooperation and assistance to Ukraine in the field of humanrights - не принимал участия в голосовании, подписал авторство. HRC Resolution 2016 The role of prevention in the promotion and protection of human rights - не принимал участия в принятии. GAResolution on Situation of Human Rights in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol (Ukraine) - голосовал «ЗА» 15 ноября 2016 и 19 декабря 2016.

А можно еще вспомнить и громкое выступление президента Израиля Рувена Ривлина, который с трибуны Верховной Рады обвинил ОУН в причастности к Холокосту.

Фото: пресс-служба президента Выступление Президента Израиля Реувен Ривлин в украинском парламенте

И как в ноябре из Кнессета пропала, после звонка Путина Нетаньяху, резолюция по Голодомору. Киев эти эксцессы «проглотил», понимая (хотя и не разделяя) мотивацию Израиля.

И что Израиль по просьбе Москвы отказался продавать «беспилотники» Украине, мотивируя отказ желанием не портить отношения ни с одной из сторон. А сам Нетаньяху постоянно летает в Россию к Путину, поскольку это соответствует интересам Израиля. "Нетаньяху часто ездит в последнее время в Россию и много общался с президентом России по телефону. Совершенно справедливо, - Россия страна, с которой обязательно надо уметь строить крепкие отношения. Но при этом каждый раз в международных организациях Россия голосует против Израиля. Так произошло и в этот раз. И что делает Нетаньяху? Отменяет запланированный на эту неделю визит премьер-министра Украины в Израиль!

Это означает, что за антиизраильское голосование в СБ ООН Нетаньяху планирует испортить отношения и с Россией? Со всеми странами, которые голосовали против Израиля? Или же он показывает силу лишь против тех, кто ему кажется слабым», - заявила бывшая министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни, комментируя действия Нетаньяху.

И ведь никогда по этому поводу ни слова возмущения от Киева слышно не было.

«Международная дипломатия не может работать за счет эмоциональных психозов отдельных политиков. Если бы Украина так же эмоционально реагировала на факты не совсем дружелюбного поведения отдельных представителей дружественного Израиля, то мы уже давно были бы не дружественными странами. Поэтому политики обеих стран должны проявить рассудительность и хладнокровие, не допустив ухудшения отношений между странами и подав сигнал своим обществам», - сказал LB.ua высокопоставленный украинский дипломат.

Пиар на резолюции

Острая реакция Беньямина Нетаньяху на голосование в Совбезе называется в сообщении МИД Украины излишне «эмоциональной». И, судя по текущему развитию ситуации, глава правительства Израиля Нетаньяху взял курс на обострение конфликта.

Так, сразу после голосования премьер-министр вызвал в Тель-Авив на консультации послов всех 14 стран, проголосовавших «за» резолюцию. А из Сенегала и Новой Зеландии (авторы резолюции) послов вообще отозвал, встречи с руководством Сенегала отменил и остановил действие всех программ по оказанию помощи этой стране.

Затем Нетаньяху запретил членам кабинета министров посещать страны, проголосовавшие за антиизраильскую резолюцию в Совете безопасности ООН, а также запретил встречаться с коллегами из этих стран. Запрет распространяется на Россию, Украину, Великобританию, Испанию и Японию.

Фото: EPA/UPG Биньямин Нетаньяху

Кроме того, на заседании военно-политического кабинета Нетаньяху сообщил, что он отменит переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, с которой намеревался встретиться во время экономического форума в Давосе.

Обещает Израиль пересмотреть свое отношение и к ООН.

Очевидно, на такую эскалацию ситуации Нетаньяху не пошел бы, если бы не получил заверения в абсолютной поддержке от будущей администрации США. «Что касается ООН, все изменится – после 20 января», - написал избранный президент США Дональд Трамп в Твиттере сразу после принятия резолюции.

А один из наиболее влиятельных американских сенаторов-республиканцев Тед Круз заверил премьер-министра Израиля в "сильной поддержке в Конгрессе". Он также добавил, что вместе с сенатором Линдси Грэхэмом и Дональдом Трампом они будут вместе работать над тем, чтобы “значительно сократить или вовсе ликвидировать американское финансирование ООН, а также серьезно пересмотреть финансовую поддержку для тех государств, которые поддержали эту резолюцию”.

Мало того, есть основания полагать, что у граничащей на грани истерики эмоциональности Нетаньяху есть и рациональное объяснение.

Во-первых, таким образом исполняющий еще и обязанности главы МИД Израиля Нетаньяху перекладывает вину своего дипломатического прокола на голосовавшие страны (в том числе и на Украину).

А во-вторых, открыто пиная Обаму в конце его президентского срока за резолюцию, которая считается своеобразной местью уходящих из Белого дома демократов Израилю и лично Нетаньяху за провал миротворчества Барака Обамы на ближневосточном направлении, Нетаньяху тем самым зарабатывает дополнительные очки в глазах Трампа, который зайдет в Белый дом уже в следующем месяце на последующие 4 года.

«#зрада» или «#перемога»

Острая реакция израильских властей на резолюцию запустила вирус очередной «зрады» в украинское общество. Обида израильтян, а также друзей Израиля в Украине понятна. И с точки зрения интересов своей страны израильтяне поступают логично, оправдывая жесткие действия к Украине и критикуя действия официального Киева.

Вот только украинцам надо понимать, что у Украины тоже, как и у Израиля, есть свои интересы, которые не всегда совпадают с интересами другой, пусть и очень дружественной страны.

Отношения между Украиной и Израилем не должны заканчиваться на резолюции – и 25 лет дипотношений между странами (юбилей как раз выпадает на 26 декабря) только лишнее тому подтверждение. И в интересах будущего стран данное дипломатическое разногласие не обострять, а оставить там же, где оно возникло, в дипломатических анналах. Хотя можно не сомневаться, что желающих раздуть недоразумение до космических высот будет предостаточно – при чем, с разных сторон. Ведь каждый игрок в этой истории смотрит с колокольни своей столицы.