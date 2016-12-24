США расширили действие "закона Магнитского" на весь мир Ранее он касался только граждан России.

Сергей Магнитский

Подписанный президентом США Бараком Обамой законопроект о финансировании Пентагона на 2017 год утверждает действие "Глобального акта Магнитского о подотчетности в сфере прав человека". Тем самым действие "закона Магнитского" распространяется на все страны мира, тогда как ранее он касался только граждан России, отмечает DW.

Документ, в частности, позволяет президенту США "вводить санкции "в отношении любого иностранного лица", применительно к которому есть "убедительные основания" для обвинения его во "внесудебных расправах, использовании пыток или других грубых нарушениях международно признанных прав человека". Кроме того, закон позволяет вводить санкции против правительственных чиновников или представителей их ближайшего окружения, вовлеченных в акты коррупции и взяточничества.

Санкции предусматривают отказ во въезде в США и получении американской визы, а также блокировку активов, находящихся в американской юрисдикции.

Действие постановления распространяется на шестилетний период, однако сами ограничения в отношении физических лиц носят бессрочный характер и могут быть отменены лишь по решению главы американского государства.

Сенат США в четверг, 8 декабря, одобрил законодательство о расширении "закона Магнитского" на весь мир.

США приняли "закон Магнитского" в конце 2012 года. Ограничения вводят персональные санкции в отношении граждан, которые власти США считают причастными к нарушению прав человека и принципа верховенства права в России. Санкции ограничивают въезд на территорию США и позволяют заблокировать финансовые активы в некоторых банках.