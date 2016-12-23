Элтон Джон и Селин Дион отказались выступать на инаугурации Трампа В обнародованном списке - танцевальный коллектив The Rockettes, Мормонский табернакальный хор и 16-летняя Джэки Иванко.

Фото: EPA/UPG

Всемирно известные исполнители Элтон Джон и Селин Дион отказались от участия в концерте, приуроченном к церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

Об этом сообщает ВВС.

В списке участников концерта, оглашенном инаугурационным комитетом, значатся нью-йоркский танцевальный коллектив The Rockettes, Мормонский табернакальный хор и 16-летняя участница шоу "America's got talent" Джэки Иванко.

В 2009 году на инаугурации Барака Обама выступали U2, Стиви Вандер и Брюс Спрингстин, напоминает 112 Украина.

На церемонию инаугурации Барака Обамы в 2013 году пришло 500 тыс. американцев.

Президентские выборы в США состоялись 8 ноября. Победу на выборах одержал республиканец Дональд Трамп, он станет 45-м президентом США.