Ващиковски назвал условием улучшения отношений с РФ возвращение в Польшу обломков самолета Качиньского Путин заявил, что обломки лайнера нужны российским правоохранителям для звершения расследования.

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Улучшение польско-российских отношений трудно представить без возвращения в Польшу обломков самолета Леха Качиньского, который потерпел крушение под Смоленском в 2010 году, и сотрудничества в выяснении причин катастрофы.

Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковски.

"Поляки хотят узнать, каковы были действительные причины трагичной катастрофы, в которой погиб президент Лех Качиньский, а также целая государственная делегация, направлявшаяся на мероприятия в Катынь. Без возвращения польской собственности (обломков) невозможно выяснение (обстоятельств) этой наиболее трагичной катастрофы в истории Польши… Без возвращения польского имущества и сотрудничества в выяснении причин катастрофы невозможно представить себе улучшение польско-российских отношений", - заявил Ващиковски агентству PAP.

По информации РИА Новости, в пятницу президент России Владимир Путин в ходе традиционной пресс-конференции, отвечая на вопрос польского журналиста, заявил, что Следственный комитет РФ продолжает расследование по крушению самолета президента Польши Леха Качиньского. Обломки лайнера нужны следователям до окончания этой работы.

Напомним, 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в условиях сильного тумана и ограниченной видимости на аэродром Северный под Смоленском разбился самолет Ту-154М, на борту которого были 96 человек. Среди них был президент Лех Качиньский, его жена, представители высшего командования. Они летели на траурные мероприятия, приуроченные к годовщине расстрела польских офицеров в Катынском лесу.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал окончательный отчет об авиакатастрофе. В нем говорилось, что причиной крушения самолета стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром. Также отмечались и ошибки экипажа.

В начале февраля 2016 года Польша возобновила расследование крушения самолета, а министр Мацеревич назвал катастрофу терактом.

15 ноября этого года в Кракове прошла эксгумация тел бывшего президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии. Всего польские власти решили извлечь останки 83 жертв авиакатастрофы под Смоленском.