Италия национализирует старейший банк в мире Менеджмент Monte Paschi не смог найти 5 млрд евро.

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Правительство Италии национализирует Monte dei Paschi di Siena, старейший банк в мире и третий по величине в стране.

Как сообщает Bloomberg, власти решили вмешаться после того, как банк потерпел неудачу в своей последней попытке привлечь капитал из частного сектора. Перед Monte Paschi стояло требование до конца декабря привлечь 5 млрд евро на пополнение своего капитала, но у менеджмента не получилось найти деньги.

Теперь для спасения Monte Paschi будут использоваться средства из государственного пакета финансовой помощи банкам на €20 млрд.

Не исключено, что следом за национализацией Monte Paschi, будет предоставлена помощь и другим проблемным банкам Италии Veneto Banca SpA и Banca Popolare di Vicenza.

Проблемы итальянской банковской системы связаны с огромным объемом просроченных кредитов, сумма которых достигает 360 миллиардов евро.

Напомним, что 18 декабря Украина решила национализировать Приватбанк, свой крупнейший банк. Решение было принято, когда владельцы учреждения не смогли выполнить программу докапитализации. В капитале Приватбанка нашли "дыру" в 148 млрд гривен, из которых государству придется закрыть как минимум 116 млрд. Как оказалось, около 97% коммерческих кредитов Приватбанк выдал связанным лицам.