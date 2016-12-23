Сторонники Каддафи захватили самолет ливийской авиакомпании и посадили его на Мальте
Угонщики угрожали взорвать лайнер.
Неизвестные захватили пассажирский самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways.
Об этом сообщает Times of Malta.
Самолет следовал по маршруту Себха - Триполи, на борту находятся 118 человек (111 пассажиров и семь членов экипажа).
Лайнер приземлился на Мальте. По данным агентство Рейтер, угонщиков двое, они угрожали взорвать лайнер. Об их требованиях не сообщается.
Ранее об угоне самолета написал в Twitter премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. Он отметил, что данная информация проверяется правоохранительными органами.
По данным Times of Malta, в самолете находится один захватчик, он является сторонником Каддафи. По информации издания, угонщик готов отпустить пассажиров, но не экипаж, если требования будут выполнены. При этом угонщик утверждает, что у него при себе ручная граната.
Обновлено: Как сообщает телеканал Sky News Arabia в своем Twitter, угонщики самолета отпустили пассажиров лайнера.
اختطاف طائرة ليبية وتحويل مسارها إلى مالطا pic.twitter.com/gl3mCpRC73— Sky News Arabia (@skynewsarabia) December 23, 2016
Между тем, премьер-министр Мальты в своем Twitter уточнил, что на борту самолета находились 82 мужчины, 28 женщин и один ребенок.
Обновлено в 14:50: Угонщики ливийского самолета требуют предоставить безопасный проход для боевиков, окруженных правительственными войсками в районе города Бенгази, сообщает Sky News Arabia.
Предположительно, двое угонщиков принадлежат к неизвестной ранее группировке "Аль-Фатех аль-Джадида".
При этом, по данным Malta Today, злоумышленники согласились сложить оружие отпустить всех пассажиров самолета.
Как сообщает в своем Twitter премьер Мальты Джозеф Мускат, начался процесс освобождения первой группы пассажиров, "состоящей из женщин и детей".
First group of passengers, consisting of women and children, being released now.— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016
Обновлено в 15:00. Первые 25 пассажиров освобождены, сообщил премьер Мальты.
Обновлено в 15:55. Премьер Мальты сообщил, что большинство заложников освобождены. По его сведениям, на борту самолета могут оставаться двое угонщиков и несколько членов экипажа.
Potentially 2 hijackers and some crew members still on board aircraft.— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016
Обновлено в 16:40. Премьер Мальты сообщил, что последние остававшиеся на борту члены экипажа покидают самолет вместе с угонщиками.
Final crew members leaving aircraft with hijackers.— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016
Обновлено в 16:45. Угонщики сдались, были обысканы и взяты под стражу.
Hijackers surrendered, searched and taken in custody.— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016
The two hijackers and four airline crew members who had remained on board leave the #Afriqiyah aircraft pic.twitter.com/i88G4BMtBw— Libyaschannel EN (@LibyaschannelEN) December 23, 2016
Как выяснилось, угонщики ливийского самолета собираются организовать новою каддафитскую партию и таким образом заявили о ней, сообщили они телеканалу Libya Channel.
Напомним, в марте самолет А320 компании Egypt Air, выполнявший рейс "Александрия-Каир" был захвачен неизвестным. Позже выяснилось, что 59-летний египтянин Сейф ад-Дин Мустафа потребовал изменить маршрут, пригрозив взорвать якобы закрепленный на теле пояс смертника. Воздушное судно приземлилось в кипрском аэропорту Ларнака. Большая часть пассажиров практически сразу была освобождена преступником. Через некоторое время он отпустил остававшихся заложников - нескольких иностранцев и египетский экипаж, а сам сдался полиции Кипра.