Сторонники Каддафи захватили самолет ливийской авиакомпании и посадили его на Мальте Угонщики угрожали взорвать лайнер.

Самолет Afriqiyah Airways Фото: EPA/UPG

Неизвестные захватили пассажирский самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways.

Об этом сообщает Times of Malta.

Самолет следовал по маршруту Себха - Триполи, на борту находятся 118 человек (111 пассажиров и семь членов экипажа).

Лайнер приземлился на Мальте. По данным агентство Рейтер, угонщиков двое, они угрожали взорвать лайнер. Об их требованиях не сообщается.

Ранее об угоне самолета написал в Twitter премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. Он отметил, что данная информация проверяется правоохранительными органами.

По данным Times of Malta, в самолете находится один захватчик, он является сторонником Каддафи. По информации издания, угонщик готов отпустить пассажиров, но не экипаж, если требования будут выполнены. При этом угонщик утверждает, что у него при себе ручная граната.

Обновлено: Как сообщает телеканал Sky News Arabia в своем Twitter, угонщики самолета отпустили пассажиров лайнера.

اختطاف طائرة ليبية وتحويل مسارها إلى مالطا pic.twitter.com/gl3mCpRC73 — Sky News Arabia (@skynewsarabia) December 23, 2016

Между тем, премьер-министр Мальты в своем Twitter уточнил, что на борту самолета находились 82 мужчины, 28 женщин и один ребенок.

Обновлено в 14:50: Угонщики ливийского самолета требуют предоставить безопасный проход для боевиков, окруженных правительственными войсками в районе города Бенгази, сообщает Sky News Arabia.

Предположительно, двое угонщиков принадлежат к неизвестной ранее группировке "Аль-Фатех аль-Джадида".

При этом, по данным Malta Today, злоумышленники согласились сложить оружие отпустить всех пассажиров самолета.

Как сообщает в своем Twitter премьер Мальты Джозеф Мускат, начался процесс освобождения первой группы пассажиров, "состоящей из женщин и детей".

First group of passengers, consisting of women and children, being released now. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Обновлено в 15:00. Первые 25 пассажиров освобождены, сообщил премьер Мальты.

Обновлено в 15:55. Премьер Мальты сообщил, что большинство заложников освобождены. По его сведениям, на борту самолета могут оставаться двое угонщиков и несколько членов экипажа.

Potentially 2 hijackers and some crew members still on board aircraft. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Обновлено в 16:40. Премьер Мальты сообщил, что последние остававшиеся на борту члены экипажа покидают самолет вместе с угонщиками.

Final crew members leaving aircraft with hijackers. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Обновлено в 16:45. Угонщики сдались, были обысканы и взяты под стражу.

Hijackers surrendered, searched and taken in custody. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

The two hijackers and four airline crew members who had remained on board leave the #Afriqiyah aircraft pic.twitter.com/i88G4BMtBw — Libyaschannel EN (@LibyaschannelEN) December 23, 2016

Как выяснилось, угонщики ливийского самолета собираются организовать новою каддафитскую партию и таким образом заявили о ней, сообщили они телеканалу Libya Channel.

Напомним, в марте самолет А320 компании Egypt Air, выполнявший рейс "Александрия-Каир" был захвачен неизвестным. Позже выяснилось, что 59-летний египтянин Сейф ад-Дин Мустафа потребовал изменить маршрут, пригрозив взорвать якобы закрепленный на теле пояс смертника. Воздушное судно приземлилось в кипрском аэропорту Ларнака. Большая часть пассажиров практически сразу была освобождена преступником. Через некоторое время он отпустил остававшихся заложников - нескольких иностранцев и египетский экипаж, а сам сдался полиции Кипра.