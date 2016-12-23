В Госдепе прокомментировали слова Путина о превосходстве РФ над любым агрессором Путин считает, что в заявлении Трампа об укреплении ядерного потенциала США нет никакой новизны.

Джон Кирби Фото: EPA/UPG

Представитель Госдепартамента США Джон Кирби назвал армию США лучшей в мире.

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

"Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же способные, умные, сильные, с таким хорошим руководством и ресурсами, как армия США сегодня", - сказал Кирби.

"Я думаю, что профессионализм, умения и возможности армии США не поддаются дебатам и сомнениям", - добавил он, комментируя сделанное накануне президентом РФ Владимиром Путиным заявление о том, что российская армия сейчас "сильнее любого агрессора".

Выступая на коллегии Минобороны, Путин отметил, что "уже сегодня, с учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и историю нашу, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора".

Как сообщает "Дождь", сам Владимир Путин заявил, что удивлен реакцией США на его слова.

"Представители действующей администрации США начали заявлять, что они самые сильные и самые мощные в мире. Да, действительно, там и ракет, и подводных лодок, и авианосцев больше. Мы с этим и не спорим", - сказал Путин.

При этом президент уточнил свои слова о том, что Россия сегодня сильнее любого потенциального агрессора. "Это очень важно. Я не случайно об этом сказал. Кто такой агрессор? Этот тот, кто потенциально может напасть на Российскую Федерацию. Мы сильнее любого потенциального агрессора. Я могу и сейчас повторить это", - подчеркнул он.

Президент также отметил, что в заявлении избранного президента США Дональда Трампа об укреплении ядерного потенциала США нет никакой новизны. "Он и в ходе своей предвыборной кампании говорил о необходимости укрепления ядерной составляющей Соединенных Штатов, об укреплении Вооруженных сил. Здесь нет ничего необычного", - сказал Путин.