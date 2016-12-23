Спецтема Россия Число погибших от "Боярышника" в Иркутке продолжает расти (Обновлено) Семьям погибших от отравления выделят финансовую помощь на похороны родных.

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Число погибших от отравления концентратом для ванн "Боярышник" в Иркутске выросло до 74 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря областного Минздрава Татьяну Шкурскую.

Общее число погибших на данный момент составляет 74 человека, всего пострадали 122 человека.

По словам Шкурской, в медучреждениях скончались 43 человека, "31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства".

В больницах находится 31 человек, девять человек выписаны, а еще восемь покинули больницу, отметила она. По ее словам, один человек с подозрением на метаноловое отравление госпитализирован в городе Братск на севере Иркутской области.

Ранее в мэрии Иркутска заявили, что помогут семьям погибших от отравления - им выделят по 15 тысяч 717 рублей на похороны родных.

Обновлено: По последним данным, в Иркутске от отравления "Боярышником" погибли 75 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь иркутского Минздрава Татьяна Шкурская, передает "Интерфакс".

Отравившиеся концентратом "Боярышник" люди начали поступать в больницы Иркутска на прошлых выходных. Было заведено уголовное дело. Выяснилось, что вместо этилового спирта в продукте содержался смертоносный метиловый. Были задержаны 13 человек, которых заподозрили в распространении суррогатного алкоголя.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя случившееся, призвал ужесточить контроль за оборотом спиртосодержащей продукции и повысить акцизы на алкоголь. В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации и запрещена продажа любых спиртосодержащих непищевых продуктов.

Как сообщалось накануне, теперь в России "Валокордин" и "Боярышник" будут продавать по рецепту.