В Нидерландах крайне правая партия продолжает лидировать в предвыборных рейтингах Парламентские выборы в Нидерландах должны состояться 15 марта 2017 года.

Герт Вилдерс Фото: EPA/UPG

Крайняя правая "Партия свободы" (PVV) продолжает лидировать в предвыборных рейтингах в Нидерландах, второе место занимает правящая "Народная партия за свободу и демократию" (VVD).

Об этом свидетельствуют данные обобщенного исследования Peilingwijzer, которое регулярно публикует голландский общественный вещатель NOS.

Так, по данным опроса, крайняя правая партия PVV могла бы получить около 31-37 мест из 150 мест в парламенте. В прошлом месяце эта цифра составляла 27-31 место.

Правящая партия VVD, к которой принадлежит нынешний премьер-министр страны Марк Рютте, заняла бы второе место, получив от 22 до 26 мест.

Ранее исследователи зафиксировали рост популярности правой партии PVV, в частности, на фоне судебного процесса относительно лидера политической силы Герта Вилдерса, известного своими евроскептическими взглядами и антиисламской позицией. Как отмечали исследователи, много сторонников Вилдерса считали "несправедливым", что политик должен был предстать перед судом, где его обвинили в разжигании ненависти и дискриминации.

В начале года исследователи уже фиксировали чрезвычайно высокую поддержку ультраправой партии PVV. Тогда, по опросам, партия имела наибольшую поддержку среди избирателей и могла рассчитывать на 33-39 из 150 мест в Нижней палате парламента. Позже она начала постепенно терять рейтинги.

Парламентские выборы в Нидерландах должны состояться 15 марта 2017 года.