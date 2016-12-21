Обама запретил добычу нефти в Арктике и Атлантике К запрету также присоединилась Канада.

Барак Обама Фото: EPA/UPG

Президент США Барак Обама запретил бурение шельфов в Арктике и Атлантическом океане.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

К запрету также присоединилась Канада.

Продажа прав на добычу нефти "на неопределенный срок" запрещена на большинстве принадлежащих США участках в Чукотском море и море Бофорта. Это объясняется необходимостью защитить морских млекопитающих, экологические ресурсы и коренное население, отмечается в документе.

Несмотря на то, что полномочия Обамы истекают меньше, чем через месяц, отменить его распоряжение Трампу будет трудно: оно опирается на закон 1953 года, дающий президенту полномочия заблокировать продажу прав на разработку шельфов. Пересмотр этого решения будет юридически гораздо труднее, чем если бы Обама опирался лишь на возможности исполнительной власти.

Постановление действующего президента подлежит пересмотру не чаще, чем раз в пять лет, отмечается на сайте Белого дома.

Напомним, в феврале 2015 года США стали мировым лидером по добыче нефти.