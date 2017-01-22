Федерер прошел Нишикори в 1/8 финала AusOpen В четвертьфинале швейцарец сыграет с немцем Мишей Зверевым.

Роджер Федерер Фото: EPA/UPG

Легенда мирового тенниса 35-летний Роджер Федерер прошел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Швейцарцу, который сейчас занимает 17-ю позицию в рейтинге, противостоял пятая ракетка мира 27-летний японец Кей Нисикори.

События в матче развивались драматично. Нисикори в первом сете быстро повел 4:0, но Федерер смог сравнять счет. Однако на тай-брейке лучшим был японец.

Во второй партии швейцарец подачу не отдавал, а сам смог сделать один брейк.

Третий сет Федерер закончил быстро, отдав сопернику лишь гейм.

В начале четвертой партии Роджер продолжил активную игру, имел брейк-пойнты при счете 2:1 в свою пользу, но Нисикори выстоял, а в следующем гейме Федерер со смэша попал в аут, что несколько выбило его из колеи. Кей сумел сделать брейк и довести сет до победы.

Но в пятой партии Федерер собрался, сделал быстрый брейк и уверенно завершил матч в свою пользу.

Итоговый счет 6:7(4), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3.

В четвертьфинале Федерер сыграет с немцем Мишей Зверевым, который сенсационно обыграл первую ракетку мира британца Энди Маррея. Если же Роджеру удастся пройти дальше, в полуфинале он встретится с победителем матча между Жо-Уилфридом Цонга и Стэном Вавринкой.

Шансы Федерера выиграть еще один Большой шлем существенно выросли после вылетов главных фаворитов турнира Маррея и Новака Джоковича.

19 января представитель Узбекистана Денис Истомин обыграл серба Новака Джоковича во втором круге Открытого чемпионата Австралии. В рейтинге ATP Истомин занимает 117-е место, Джокович, являющийся шестикратным победителем турнира, - второе.

Джокович был первой ракеткой мира на протяжении 122 недель подряд до ноября 2016 года, когда его с теннисного трона сместил Маррей.