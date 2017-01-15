Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Дмитро Сухолиткий-Собчук: "Маланка – це спосіб культурної самоідентифікації"
Дмитро Сухолиткий-Собчук: "Маланка – це спосіб культурної самоідентифікації"
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
ГлавнаяСпортФутбол

"Динамо" отказалось отдавать Сидорчука в аренду "Фенербахче"

Турецкий клуб рассчитывал арендовать украинца с возможностью выкупа.

"Динамо" отказалось отдавать Сидорчука в аренду "Фенербахче"
Сергей Сидорчук
Фото: www.fcdynamo.kiev.ua

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" хотел взять в аренду полузащитника киевского "Динамо" Сергея Сидорчука, но киевляне решили отказаться от предложения.

Об этом пишет Sport Arenа.

Отмечается, что стамбульский клуб хотел арендовать Сидорчука с возможностью выкупа, но "Динамо" согласно было продать его за 10 млн евро.

"Для "Фенербахче" покупка Сидорчука сейчас невозможна по причине необходимости соответствовать нормам финансового фейр-плей", - рассказал источник издания в Турции. 

По информации турецких СМИ, за Сидорчуком, кроме "Фенербахче", также следят "Рома", "Депортиво" и "Кристал Пэлас", однако о переговорах этих клубов с "Динамо" пока ничего неизвестно.

25-летний Сидорчук перешел в "Динамо" летом 2013 года. Его контракт рассчитан до зимы 2019 года. В текущем сезоне полузащитник отличился тремя голами и одной результативной передачей в 16-ти матчах украинской Премьер-лиги.

Напомним, 34-летний хорватский защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна решил остаться в клубе, хотя у него был вариант с переходом в "Барселону".

Новости по теме:

Тэги: ФК Фенербахче, ФК Динамо Киев, Сергей Сидорчук

Читайте в разделе