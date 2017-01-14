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Стефан Петерансель в тринадцатый раз выиграл Дакар

Вторым финишировал Себастьян Лёб.

Француз Стефан Петерансель в 12-й раз в карьере выиграл "Дакар". Он преодолел 12 этапов ралли-рейда за 28 часов 49 минут и 30 секунд и принес Peugeot вторую победу подряд.

Стефан Петерансель
Фото: EPA/UPG
Стефан Петерансель

Гонщик участвует в "Дакаре" с 1988 года, когда ему было 23 года. Первые шесть раз он побеждал на мотоцикле, после чего пересел на внедорожники. Петерансель выигрывал ралли в 1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 2004, 2005, 2007, 2012, 2013 и 2015 годах.

Вторым с отставанием в пять минут финишировал звезда ралли Себастьян Лёб на Peugeot. Замкнул тройку лучших еще один представитель Peugeot, а именно Сирил Депре, который приехал в 33 минутах позади лидера. Лучшим среди остальных стал Нани Рома, занявший четвертое место. Испанец, выступающий на Toyota, проиграл Петеранселю 1 час и почти 17 минут.

Себастьян Лёб
Фото: EPA/UPG
Себастьян Лёб

Сирил Депре
Фото: EPA/UPG
Сирил Депре

Нани Рома
Фото: EPA/UPG
Нани Рома

В зачете мотоциклов победу одержал британец Сэм Сандерленд на KTM (32 часа 6 минут). Для марки KTM это 16-ая подряд победа. Прошлогодний победитель Тоби Прайс получил тяжелую травму еще на четвертом этапе нынешнего ралли-рейда и сошел с дистанции. У него диагностировали перелом бедра после падения.

Сем Сандерленд
Фото: EPA/UPG
Сем Сандерленд

Среди гонщиков на квадроциклах лучшим стал россиянин Сергей Карякин на Yamaha (39 часов 18 минут).

Сергей Карякин
Фото: EPA/UPG
Сергей Карякин

Российский экипаж также выиграл в зачете грузовиков. Победу одержал Эдуард Николаев на КамАЗе (27 часов 58 минут). Второе место занял другой экипаж КамАЗа под руководством Дмитрия Сотникова, третьим стал прошлогодний победитель голландец Жерар де Рой на Iveco.

Эдуард Николаев
Фото: EPA/UPG
Эдуард Николаев

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Тэги: фото, Дакар, репортаж, Стефан Петерансель, Себастьян Лёб

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