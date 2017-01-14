Стефан Петерансель в тринадцатый раз выиграл Дакар Вторым финишировал Себастьян Лёб.

Француз Стефан Петерансель в 12-й раз в карьере выиграл "Дакар". Он преодолел 12 этапов ралли-рейда за 28 часов 49 минут и 30 секунд и принес Peugeot вторую победу подряд.

Фото: EPA/UPG Стефан Петерансель

Гонщик участвует в "Дакаре" с 1988 года, когда ему было 23 года. Первые шесть раз он побеждал на мотоцикле, после чего пересел на внедорожники. Петерансель выигрывал ралли в 1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 2004, 2005, 2007, 2012, 2013 и 2015 годах.

Вторым с отставанием в пять минут финишировал звезда ралли Себастьян Лёб на Peugeot. Замкнул тройку лучших еще один представитель Peugeot, а именно Сирил Депре, который приехал в 33 минутах позади лидера. Лучшим среди остальных стал Нани Рома, занявший четвертое место. Испанец, выступающий на Toyota, проиграл Петеранселю 1 час и почти 17 минут.

Фото: EPA/UPG Себастьян Лёб

Фото: EPA/UPG Сирил Депре

Фото: EPA/UPG Нани Рома

В зачете мотоциклов победу одержал британец Сэм Сандерленд на KTM (32 часа 6 минут). Для марки KTM это 16-ая подряд победа. Прошлогодний победитель Тоби Прайс получил тяжелую травму еще на четвертом этапе нынешнего ралли-рейда и сошел с дистанции. У него диагностировали перелом бедра после падения.

Фото: EPA/UPG Сем Сандерленд

Среди гонщиков на квадроциклах лучшим стал россиянин Сергей Карякин на Yamaha (39 часов 18 минут).

Фото: EPA/UPG Сергей Карякин

Российский экипаж также выиграл в зачете грузовиков. Победу одержал Эдуард Николаев на КамАЗе (27 часов 58 минут). Второе место занял другой экипаж КамАЗа под руководством Дмитрия Сотникова, третьим стал прошлогодний победитель голландец Жерар де Рой на Iveco.