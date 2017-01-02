Свитолина обыграла олимпийскую чемпионку Пуиг на турнире в Брисбене Brisbane International Premier проходит с 1 по 7 января.

Фото: EPA/UPG

Украинская теннисистка Элина Свитолина в одиночном разряде обыграла олимпийскую чемпионку Монику Пуиг из Пуэрто-Рико на первом турнире WTA сезона-2017 в Брисбене (Австралия).

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сайт турнира.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3. Украинка уверенно провела встречу против соперницы, которая в августе прошлого года сенсационно выиграла Олимпиаду в Рио. В каждой из двух партий наша спортсменка сделала брейки, что позволило ей победить с солидным преимуществом.

В свою очередь, проигравшая в финале отборочных соревнований Екатерина Бондаренко попала в основную сетку, заменив травмированную соотечественницу Лесю Цуренко, в матче против итальянки Роберты Винчи. Соперницы обменялись победами на тай-брейках (по 7:6) в первых двух партиях. А в решающем третьем сете Бондаренко подавала на матч при счете 5:4, но не сумела выиграть гейм.

В итоге, в решающем тай-брейке третьего сета удача вновь была на стороне Винчи - 7:6 (счет тай-брейка 7:5).

В ночь на вторник по киевскому времени свой первый матч в новом году также проведет Александр Долгополов, которому предстоит встреча с экс-первым номером мирового рейтинга знаменитым испанцем Рафаэлем Надалем.

Brisbane International Premier проходит в Брисбене с 1 по 7 января. Призовой фонд турнира - $890 тысяч.

Напомним, в ноябре Свитолина не смогла стать чемпионкой престижного турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухау