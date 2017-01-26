Правоохранители не исключают, что заммэра Ужгорода мог сбежать в Венгрию
Иштван Цап уже находится за пределами Украины.
Правоохранительные органы заявляют, что первый заместитель мэра Ужгорода Иштван Цап, уличенный во взяточничестве, имеет паспорт гражданина Венгрии.
Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в прокуратуре.
"У него венгерский паспорт", - сказал источник.
По его словам, Цап уже находится за пределами Украины. Органы прокуратуры намерены подготовить запрос к властям Венгрии для подтверждения венгерского гражданства и паспорта у Цапа.
Кроме того, сын Цапа живет и учится в Венгрии.
Напомним, в среду, 25 января в здании Ужгородского горсовета провели обыски. Сообщалось, что несколько чиновников были разоблачены во взяточничестве.
Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании посредника. По его информации, Цап находился в это время в Киеве и, узнав об этом, подался в бега.