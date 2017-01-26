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Правоохранители не исключают, что заммэра Ужгорода мог сбежать в Венгрию

Иштван Цап уже находится за пределами Украины.

Правоохранители не исключают, что заммэра Ужгорода мог сбежать в Венгрию
Иштван Цап
Фото: 24 Канал

Правоохранительные органы заявляют, что первый заместитель мэра Ужгорода Иштван Цап, уличенный во взяточничестве, имеет паспорт гражданина Венгрии.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в прокуратуре.

"У него венгерский паспорт", - сказал источник.

По его словам, Цап уже находится за пределами Украины. Органы прокуратуры намерены подготовить запрос к властям Венгрии для подтверждения венгерского гражданства и паспорта у Цапа.

Кроме того, сын Цапа живет и учится в Венгрии.

Напомним, в среду, 25 января в здании Ужгородского горсовета провели обыски. Сообщалось, что несколько чиновников были разоблачены во взяточничестве. 

Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании посредника. По его информации, Цап находился в это время в Киеве и, узнав об этом, подался в бега.

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Тэги: Венгрия, взяточничество, Ужгород

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