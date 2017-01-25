Полиция задержала угонщиков дорогих авто, которые возвращали их владельцам за выкуп В составе группировки действовал бывший сотрудник полиции.

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Национальная полиция разоблачила преступную группировку - "монополиста" в сфере угонов автомобилей - которая возвращала их владельцам за деньги.

Об сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Фейсбуке.

"По имеющейся у следствия на данный момент информации, группировка "работала" в Киеве, Львове, Хмельницком, Житомире, Ивано-Франковской и Ровенской областях", - отметил министр.

По его информации, что только в 2016 году и только в Киеве этой "фирмой" было возвращено за вознаграждение владельцам 67 похищенных автомобилей.

В настоящее время задержаны пятеро ключевых фигурантов. Им объявлены подозрения в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 255 (создание преступной организации), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 190 (мошенничество), 263 (незаконное обращение с оружием) и 309 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) Уголовного кодекса.

Также было проведено 48 обысков, в ходе которых обнаруженывосемь элитных автомобилей, на которых передвигались подозреваемые, один недавно угнанный "Мерседес, а также дорогостоящие часы, средства и ценности, добытые преступным путем, устройства для считывания сигнала с электронного ключа автомобилей, несколько десятков мобильных телефонов, наркотические вещества и оружие.

Организатором группировки, по словам Авакова, оказался 37-летний киевлянин. Кроме того, в ее составе действовал бывший сотрудник полиции.

Напомним, осенью прошлого года полиция обнаружила в МОРЭО схему легализации угнанных автомобилей.