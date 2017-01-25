​Подозреваемого в избиении активистов Автомайдана экс-беркутовца отпустили под домашний арест Генпрокуратура будет обжаловать данное решение.

Фото: www.facebook.com/BatAutoMaidan

Печерский районный суд отпустил под домашний арест бывшего сотрудника специальной роты "Беркута" Дмитрия Вознюка, подозреваемого в избиении активистов движения "Автомайдан" в 2014 году.

Об этом сообщил источник в Генеральной прокуратуре.

"Сегодня ему суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста", - сообщил он.

Генпрокуратура намерена обжаловать данное решение.

Правоохранители задержали Вознюка 24 января.

Напомним, в октябре 2014 года подозреваемый в расстреле активистов командир "беркутовцев" Дмитрий Садовник, отпущенный судом под домашний арест, сбежал.