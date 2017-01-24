НАБУ задержало помощницу судьи на взятке $23 тысячи Замешан ли в деле судья, помощницей которой была задержанная, не указано.

Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро 23 января задержало помощницу судьи Апелляционного суда Киевской области.

"По версии следствия, эта особа ввела в заблуждение гражданина относительно возможности вынесения положительного решения в его интересах коллегией судей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел якобы при условии уплаты им 23 тыс. долларов США (свыше 627 тыс. грн)", - сообщается на сайте бюро.

23 января помощница судьи получила оговоренную сумму, после чего была задержана детективами НАБУ.

Ей сообщено о подозрении по ч.4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч.4. ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу). Подано в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

Замешан ли в деле судья, помощницей которой была задержанная, не указано.