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ГлавнаяОбществоПроисшествия

Под Киевом водителя сломавшегося авто сбил другой автомобиль

После удара машина попала под грузовик.

Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко
Фото: Виталий Мирошниченко
Фото: Виталий Мирошниченко
Фото: Виталий Мирошниченко

Во вторник под Киевом на Броварском шоссе в столкновении трех авто тяжелые травмы получил один из участников аварии, сообщает корреспондент LB.ua. 

По словам водителя ЗАЗ-Славута, он двигался в направлении города Бровары. Внезапно автомобиль, двигавшийся перед Славутой резко перестроился вправо, как оказалось, объезжая стоящий в среднем ряду на "аварийке" ВАЗ. Водитель Славуты, не успев среагировать, на полном ходу протаранил "копейку" в заднюю часть. К несчастью, водитель ВАЗа в это время стоял на дороге возле багажника своего авто и попал между автомобилями. После столкновения ВАЗ отбросило под проезжавший правее грузовик Renault. 

Водителя ВАЗа с тяжелыми травмами в критическом состоянии госпитализировали медики "скорой". Водитель Славуты, несмотря на рваные раны лица, от госпитализации отказался.

Напомним, в октября в ДТП на Броварском проспект в лобовом столкновении двух автомобилей погиб один из водителей. 

Виталий Мирошниченко

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Тэги: Киев, ДТП

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