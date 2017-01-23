Іван Семесюк: “Суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
Іван Семесюк: “Суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Голова Держкіно: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Голова Держкіно: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Эффект Трампа
Эффект Трампа
«Из ста вернулось пятеро»
«Из ста вернулось пятеро»
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В крымском парке львов найдено тело мужчины

Полиция расследует уголовное дело.

В крымском парке львов найдено тело мужчины
Фото: i.ua

На территории парка львов "Тайган" в оккупированном Симферополе найдено тело мужчины.

Об этом сообщают "Новости Крыма".

"Труп 29-летнего мужчины был обнаружен 15 января в одном из помещений на территории парка львов «Тайган». Эту информацию подтвердили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Республике Крым", - говорится в сообщении.

Как сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Евгения Беликова, по данному факту расследуется уголовное дело по признакам  ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По ее словам, сейчас следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Николаеве работник зоопарка покончил с собой, спрыгнув с 6-метровой высоты в вольер к тиграм.

Новости по теме:

Тэги: Крым, самоубийство, Симферополь, животные

Читайте в разделе