В крымском парке львов найдено тело мужчины Полиция расследует уголовное дело.

Фото: i.ua

На территории парка львов "Тайган" в оккупированном Симферополе найдено тело мужчины.

Об этом сообщают "Новости Крыма".

"Труп 29-летнего мужчины был обнаружен 15 января в одном из помещений на территории парка львов «Тайган». Эту информацию подтвердили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Республике Крым", - говорится в сообщении.

Как сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Евгения Беликова, по данному факту расследуется уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По ее словам, сейчас следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Николаеве работник зоопарка покончил с собой, спрыгнув с 6-метровой высоты в вольер к тиграм.