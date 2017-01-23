Красный Крест поможет идентифицировать погибших в АТО Организация также намерена оказывать психологическую помощь родственникам убитых.

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Международный комитет Красного креста (МККК) присоединится к процессу идентификации тел военнослужащих, погибших на Донбассе.

"Представители делегации Международного комитета Красного Креста в Украине отметили готовность присоединиться к процессу идентификации тел (останков) погибших военнослужащих и информационно-психологическому сопровождению членов семей, родственники которых погибли в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей", - сообщается на сайте Министерства обороны о результатах совещания по этому вопросу.

Напомним, в 2017 году Красный Крест планирует мобилизовать более $60 млн на гуманитарную помощь Украине.