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Штаб АТО насчитал 41 обстрел в воскресенье

Четверо военных получили ранения.

Штаб АТО насчитал 41 обстрел в воскресенье
Фото: Макс Левін

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 41 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе. Четверо военных получили ранения.

На Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции военных в районе Талаковки, Лебединского, Марьинки, Гнутового, Павлополя, Чермалыка, Широкиного и Водяного. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке вели огонь снайперы, сообщает штаб АТО.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Валуйское, Крымское, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска применяли 120 миллиметровые минометы, обстреливая Пески. Здесь же вел огонь и снайпер. По Новгородскому, Луганскому, Авдеевке и Зайцевому стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, в субботу, 21 января, российско-оккупационные войска 33 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, однако погибших или раненых среди украинских военных не было.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины

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