Боевики за сутки 25 раз обстреляли позиции сил АТО В результате боевых действий один военный погиб.

Фото: Макс Левин

В пятницу, 20 января, боевики на Донбассе 25 раз открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины, говорится в утренней сводке штаба АТО. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб.

На мариупольском направлении боевики вели огонь по Широкино, Павлополю, Талаковке и Гнутово из гранатометов и стрелкового оружия, по Тарамчуку – из вооружения БМП, по Новотроицкому вел огонь снайпер.

На донецком направлении боевики применяли минометы калибра 82 мм по окрестностям Новоселовки Второй, гранатометы и стрелковое оружие – по Авдеевке и Зайцево.

На луганском направлении боевики вели обстрелы Новозвановки, Сизого и Станицы Луганской.

Напомним, что 19 января в ходе боевых действий ни один военный не был ранен и не погиб, но трое получили огнестрельные ранения в результате неосторожного обращения с оружием.