МИД предостерег украинцев от поездок в центральные районы Италии Опасность подземных толчков сохраняется.

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Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения центральных районов Италии.

"В связи с землетрясением, произошедшим в провинциях Аквила и Риети 18 января с.г., и учитывая сохранение опасности последующих толчков МИД рекомендует гражданам Украины без острой необходимости воздержаться от посещения этих районов Италии", - говорится в сообщении МИД.

Находящимся на территориях, где сохраняется угроза землетрясения, гражданам Украины МИД рекомендует внимательно следить за сообщениями компетентных органов Италии и ознакомиться с рекомендациями Департамента гражданской защиты при Совете Министров Итальянской республики.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации граждан Украины просят безотлагательно обращаться в посольство Украины в Италии.

Напомним, в среду в Италии лавина накрыла отель в центральной области Абруццо. Трагедия произошла через несколько часов после землетрясения. Лавина сдвинула здание отеля на 10 метров.

Ранее сообщалось, что в заваленном лавиной отеле спасатели нашли десять выживших.