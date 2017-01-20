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Пограничники перехватили в "Жулянах" груз с комплектующими к ПТРК "Фагот"

Со слов экипажа, груз не был учтен в бортовом журнале "из-за невнимательности".

Вечером, 19 января, в аэропорту "Жуляны" пограничники обнаружили в багажном отделении самолета, который совершал рейс в Иран, комплектующие к оружию и авиационной техники.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что внимание пограничников привлекли 17 ящиков с грузом без каких-либо сопроводительных документов. Со слов экипажа, ящики, якобы, содержали ремонтный комплект для самолета и не были учтены в бортовом журнале "из-за невнимательности".

Фото: mvs.gov.ua

"В результате, во время совместного осмотра в трех ящиках обнаружены комплектующие, которые, скорее всего, относятся к составляющим противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот". В остальных ящиках хранились комплектующие к самолетам", - говорится в сообщении.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

В настоящее время продолжается экспертиза оборудования. Направлено сообщение в Службу безопасности относительно регистрации в Едином реестре досудебных расследований признаков преступлений предусмотренных ст. 201 УК Украины (контрабанда) и ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Напомним, в 2016 году в аэропорту "Борисполь" обнаружили комплектующие к автомату Калашникова. Боеприпасы должны были попасть на рейс, который улетал в Варшаву.

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Тэги: Жуляны, боеприпасы, пограничники

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