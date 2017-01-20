Боевики 19 раз обстреляли силы АТО на Донбассе
Погибших среди военных нет.
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано 19 обстрелов со стороны боевиков, потерь среди украинских военнослужащих нет.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.
Обстрелы зафиксированы на всех направлениях. На Мариупольском - из гранатометов и стрелкового оружия террористы открывали огонь по Гнутово, Водяному и Широкино.
На Донецком направлении из этих же видов вооружения обстреляли Авдеевку, Луганское и Зайцево.
На Луганском направлении российско-оккупационные войска использовали 120-миллиметровые минометы, неоднократно обстреливая Крымское, а из гранатометов - Новозвановку.
Напомним, за вчерашний день в зоне АТО было зафиксировано 11 обстрелов со стороны боевиков.