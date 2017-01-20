Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Эффект Трампа
Эффект Трампа
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
ГлавнаяОбществоВойна

Боевики 19 раз обстреляли силы АТО на Донбассе

Погибших среди военных нет.

Боевики 19 раз обстреляли силы АТО на Донбассе
Фото: Макс Левін

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано 19 обстрелов со стороны боевиков, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

Обстрелы зафиксированы на всех направлениях. На Мариупольском - из гранатометов и стрелкового оружия террористы открывали огонь по Гнутово, Водяному и Широкино.

На Донецком направлении из этих же видов вооружения обстреляли Авдеевку, Луганское и Зайцево.

На Луганском направлении российско-оккупационные войска использовали 120-миллиметровые минометы, неоднократно обстреливая Крымское, а из гранатометов - Новозвановку.

Напомним, за вчерашний день в зоне АТО было зафиксировано 11 обстрелов со стороны боевиков.

Новости по теме:

Тэги: боевые действия на востоке Украины

Читайте в разделе