Боевики 19 раз обстреляли силы АТО на Донбассе Погибших среди военных нет.

Фото: Макс Левін

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано 19 обстрелов со стороны боевиков, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

Обстрелы зафиксированы на всех направлениях. На Мариупольском - из гранатометов и стрелкового оружия террористы открывали огонь по Гнутово, Водяному и Широкино.

На Донецком направлении из этих же видов вооружения обстреляли Авдеевку, Луганское и Зайцево.

На Луганском направлении российско-оккупационные войска использовали 120-миллиметровые минометы, неоднократно обстреливая Крымское, а из гранатометов - Новозвановку.

Напомним, за вчерашний день в зоне АТО было зафиксировано 11 обстрелов со стороны боевиков.