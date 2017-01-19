В Киеве поймали на взятке судебных почерковедов Экспертизу оценили в 25 тыс. гривен.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Правоохранители задержали трех судебных экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз по подозрению в получении 25 тыс. гривен взятки.

"Указанные средства судебные эксперты получили от гражданина за проведение почерковедческой экспертизы, которая была назначена по определению суда", - сообщает прокуратура Киева.

Задержание прошло в среду, начато расследование по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.