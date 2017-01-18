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Главврач "Охматдета" отказался покидать должность после окончания контракта

Минздрав хочет провести открытый конкурс, но Гладуш против.

Главврач "Охматдета" отказался покидать должность после окончания контракта
Новый корпус Охматдета
Фото: architector.ua

Главврач детской больницы "Охматдет" Юрий Гладуш, у которого завершился контракт 17 января, отказался покидать должность.

Об этом на пресс-конференции сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Главный врач на работе уже более 13 лет, его контракт завершился вчера. Мы два месяца назад его проинформировали, что у нас будет конкурс. Начинается новая эра главных врачей в Минздраве, они будут избираться через открытый конкурс. Главный врач Юрий Гладуш может подаваться на конкурс, но сегодня приступил к исполнению обязанностей один из его начмедов. Почему не он? Потому что он сейчас работает на четверть ставки, и нам не разрешено назначить его на и.о. Хочу сообщить, что он отказывается покидать больницу", - рассказал глава Минздрава.

По ее словам, из "Охматдета" даже пришло поддельное письмо трудового коллектива в поддержку Гладыша. Его составители использовали подписи сотрудников больницы без их ведома, и теперь оно отозвано.

Национальная специализированная больница "Охматдет" - крупнейшее в Украине детское диагностично-лечебное учреждение.

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Тэги: Охматдет, Ульяна Супрун, Юрий Гладуш

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