Смог в Киеве не развеется еще несколько дней Безветренная погода и инверсия температуры продержится три дня.

В ближайшие трое суток смог в Киеве, образовавшийся в результате выбросов промышленности и транспорта, не развеется, сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Укргидрометцентра, синоптическая ситуация в г.Киеве обусловлена малооблачной, безветренной погодой с высокой влажностью воздуха и туманами, видимость в которых ухудшается до 100-500 метров. В нижнем слое атмосферы отмечаются слои изотермии и инверсии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инверсия температуры - это повышение температуры воздуха с высотой. Приземные инверсии связаны преимущественно с охлаждением воздуха в ночные и утренние часы. Инверсия температуры затрудняет вертикальную циркуляцию воздуха, что приводит к застою у земной поверхности воздуха, накоплению вредных примесей в результате выбросов промышленности и транспорта вплоть до образования смога.

В ГСЧС пояснили, что ситуация может улучшиться после прогрева приземного слоя воздуха. При этом в службе добавили, что в ближайшие трое суток синоптическая ситуация существенно не изменится.

Также в ведомстве подчеркнули, что на территории Киева и Киевской области возгораний на свалках, торфяниках и других пожаров, которые могут привести к сильному задымлению, в настоящее время нет.

Напомним, с вечера понедельника в Киеве наблюдается густой смог.

Смог также наблюдался в Киеве в июле 2016 года.