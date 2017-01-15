"УЗ" запускает поезд из Киева в Ивано-Франковск с вагонами-трансформерами Такой поезд может совершать три рейса в сутки на маршруте до 500 км, и два рейса в пределах 800 км.

Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" со вторника, 17 января, отправит в Ивано-Франковск первый ночной скоростной поезд с вагонами-трансформерами.

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун в Фейсбуке.

"Отправляем в первый рейс скоростной поезд "Ночной экспресс" №149 сообщением Киев - Ивано-Франковск. Фишка поезда - в новых вагонах-трансформерах из которых сформирован его состав! Это новые вагоны с мебелью, которые трансформируются, мы получили в конце декабря прошлого года. Они позволяют перевозить пассажиров как вагонами для сидения, так и спальными вагонами. Это позволит значительно повысить комфорт перевозок и эффективности использования подвижного состава", - написал глава "УЗ".

По его словам, такой поезд может совершать три рейса в сутки на маршруте до 500 км, и два рейса на маршруте в пределах 800 км.

"На этом конкретном рейсе пассажиры сэкономят и время пути - вместо нынешних 11+ часов до Ивано-Франковска будет меньше девяти часов", - добавил Бальчун.

Напомним, "Укрзализныця" планирует запустить еще один скоростной поезд в Польшу. С 23 декабря уже курсирует новый "Интерсити+" сообщением Киев - Львов - Перемышль.