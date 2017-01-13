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​Генштаб планирует начать сборы резервистов 1-й очереди уже с 17 января

На сборы привлекут более тысячи военнослужащих-резервистов.

​Генштаб планирует начать сборы резервистов 1-й очереди уже с 17 января
Фото: cow.org.ua

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины назвали дату сборов первой очереди резервистов.

"Согласно плану боевой подготовки, начиная с 17 января 2017 года, на базе одной из механизированных бригад оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВС Украины начнутся сборы с личным составом оперативного резерва 1 очереди", - сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Согласно сообщению, продолжительность сборов составит 30 суток. На сборы планируется привлечь более тысячи военнослужащих-резервистов.

Ранее в январе в Генштабе заявили, что неслуживших выпускников военных кафедр будут привлекать к АТО добровольно.

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Тэги: Генштаб, Вооруженные Силы Украины

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