Генштаб планирует начать сборы резервистов 1-й очереди уже с 17 января
На сборы привлекут более тысячи военнослужащих-резервистов.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины назвали дату сборов первой очереди резервистов.
"Согласно плану боевой подготовки, начиная с 17 января 2017 года, на базе одной из механизированных бригад оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВС Украины начнутся сборы с личным составом оперативного резерва 1 очереди", - сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
Согласно сообщению, продолжительность сборов составит 30 суток. На сборы планируется привлечь более тысячи военнослужащих-резервистов.
Ранее в январе в Генштабе заявили, что неслуживших выпускников военных кафедр будут привлекать к АТО добровольно.