​В Киеве запустят ночной троллейбус с Майдана до Оболони Самым популярным из уже действующих оказался маршрут с Троещины до ж/д вокзала.

Фото: aif.ua

В Киеве введут еще один ночной троллейбусный маршрут, который соединит Майдан Независимости и Оболонь.

Об этом сообщил директор КП "Киевпасстранс" Дмитрий Левченко в Фейсбуке.

"Мы наблюдаем положительную динамику в развитии ночных маршрутов. Поэтому в планах есть внедрение еще одного ночного троллейбусного маршрута, который соединит Майдан Независимости и улицу Северную", - написал он.

По словам Левченко, самым популярным оказался маршрут с Троещины до Центрального железнодорожного вокзала. За две недели им воспользовались более 2 тыс. пассажиров.

"В целом мы перевезли 3731 пассажира, а на этой неделе - более 2200 пассажиров. Наибольшей популярностью пользуется троллейбусный маршрут №91н, который связывает жилой массив Троещина с Центральным ж/д вокзалом. За две недели работы им воспользовались 2025 ночных пассажиров", - отметил чиновник.

Напомним, с 30 декабря в Киеве начал курсировать ночной наземный транспорт.