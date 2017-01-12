В Тернополе задержали 13 человек, которые залили "кровью" помещение райсуда В суде проходило заседание по делу об убийстве депутата Ващенко.

Фото: tp.npu.gov.ua

В Тернополе несколько человек в камуфляжной форме и балаклавах ворвались в зал районного суда во время заседание по делу об убийстве депутата Кременецкого горсовета и общественного активиста Виталия Ващенко.

Об этом сообщается на сайте областного управления Нацполиции.

"На момент дебоша в зале находились подозреваемые, члены коллегии судей, родственники погибшего и другие граждане. По предварительной информации, неизвестные ворвались в зал заседаний и бросили в клетку с четырьмя подозреваемыми две стеклянные банки с жидкостью, похожей на кровь. В результате один из задержанных получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Фото: tp.npu.gov.ua

После этого нападавшие сели в бус и уехали в направлении Тернополя. По дороге их остановили полицейские и, применяя спецсредства, задержали их.

"13 мужчин доставили в городской отдел полиции. Устанавливаются их личности и причастность к совершению хулиганства в зале суда. Следователи Зборовского отделения полиции открыли уголовное производство по статье 296 часть 2 УК (хулиганство, совершенное группой лиц)", - уточнили в полиции.

В свою очередь, в "Правом секторе" заявили, что активисты разлили "кровь" в знак протеста, а затем началась стычка. Они утверждают, что требовали справедливого решения суда, чтобы на скамье подсудимых находились не только исполнители, но и заказчик.

По версии ПС, искать заказчика "никому не интересно", а дело пытаются затянуть. В организации также заявили, что их активистов задержали "без объяснения причин".

Фото: facebook.com/partyrightsector

Фото: facebook.com/partyrightsector

Напомним, 26 мая 2016 года в Кременце избили общественного активиста Виталия Ващенко во дворе его дома. От полученных травм он скончался.

В начале июне прокуратура сообщила, что убийство Ващенко раскрыто. Правоохранители задержали исполнителей и организатора убийство. Всего были установлены четверо причастных к совершению этого преступления.