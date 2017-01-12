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​В Днепре напали на комиссию, проверяющую уборку снега

Неизвестные в масках разбили служебную машину инспекторов.

В Днепре неизвестные напали на комиссию городского совета, которая еженедельно инспектирует качество уборки снега на улицах и придомовых территориях.

Об этом сообщается на сайте мэрии.

Как рассказали сами инспектора, утром они выехали на традиционную проверку, но позже заметили, что от самого здания горсовета их служебную машину  преследует автомобиль Land Cruiser с номерным знаком АЕ 5555 СВ.

Фото: dniprorada.gov.ua

"Несмотря на это, специалисты не прекратили работу и продолжали проверку. Позже на улице Набережной Заводской их автомобиль "подрезал" тот самый Land Cruiser . Из него вышли неизвестные в масках и без всяких объяснений начали крушить машину комиссии", - говорится в сообщении.

К счастью, никто из членов комиссии не пострадал. В служебном микроавтобусе повреждены два колеса и разбито стекло.

Фото: dniprorada.gov.ua

Сейчас в ситуации разбираются правоохранители.

Напомним, ранее власти Киева начали выписывать штрафы за несвоевременную уборку снега.

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Тэги: Днепр (город), снег, уборка

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