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Число скончавшихся от гриппа достигло 18 человек

Смертность не превышает показатели предыдущего эпидсезона.

Число скончавшихся от гриппа достигло 18 человек
Фото: http://kh.vgorode.ua

С начала эпидемического сезона (3 октября) в Украине зарегистрировано 18 летальных случаев, связанных с гриппом.

Об этом сообщила заведующая центром гриппа и ОРВИ Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний Татьяна Дыхановская на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что смертность от гриппа в этом году находится на уровне предыдущего эпидемического сезона.

В прошлом году в структуре смертности от гриппа доминировал штамм гриппа H1N1(Калифорния), в этом году доминирует H3N2 (Гонконг).

Напомним, в эпидемическом сезоне 2015/2016 годов (28 сентября 2015 года - 22 мая 2016 года) гриппом заболели 5,8 млн украинцев, умер 391 человек.

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Тэги: грипп, смерть

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