Киевская полиция задержала колядников-воров Из квартиры украли дамскую сумку с деньгами.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция Киева поймала двух мужчин, которые под видом колядников зашли в квартиру и совершили кражу.

Как сообщается на сайте столичной полиции, в ходе патрулирования Дарницкого района в поле зрения правоохранителей попали двое молодых людей с женской сумкой. Объяснить, откуда сумка у них, парни не смогли.

У одного из них при поверхностном осмотре нашли грамм амфетамина.

Задержанные сознались в кражу, похищенную сумочку с деньгами вернули владелице квартиры.

Квартирных воров задержали. Правоохранители проверяют их причастность к совершению аналогичных преступлений в других районах столицы.

Начато уголовное производство по ст. 185 (Кража) и ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.