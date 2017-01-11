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Под Запорожьем перевернулся автозак с 11 заключенными

Водитель не справился с управлением.

В среду, 10 января, возле села Тепличное на Донецком шоссе в Запорожской области перевернулся автозак, перевозивший 11 заключенных.

Об этом сообщила пресс-офицер патрульной полиции Запорожья Юлия Шеймухова, передает УНН.

По ее словам, авария произошла из-за плохой дорожной обстановки. Водитель автозака не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части и перевернулся.

Фото: Пресс-служба полиции

Всех заключенных пересадили в другой автомобиль и перевезли в пункт назначения.

В результате ДТП один человек получил закрытый перелом-вывих плечевого сустава, ему оказали медицинскую помощь.

Фото: Пресс-служба полиции

Напомним, по данным Нацполиции, 10 января в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации, на дорогах Украины погибли шестеро и были травмированы 46 граждан.

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Тэги: ДТП, заключенные, Запорожская область

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