Завтра в Киеве до -3 градусов, небольшой снег Температура воздуха ночью -4...-6 градусов.

Фото: EPA/UPG

12 января в Киеве будет облачно, ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -1...-3 градуса.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-16 градусов, днем 0...-7 градусов.

В Карпатах небольшой снег, на дорогах гололедица, температура воздуха ночью -12...-17 градусов, днем -2...-7 градусов.

В Моршине небольшой снег, на дорогах гололедица, температура ночью -12...-14 градусов, днем -1...-3 градуса.

В Трускавце небольшой снег, на дорогах гололедица, температура ночью -12...-14 градусов, днем -2...-4 градуса.

В Сваляве ночью местами небольшой снег, днем умеренный снег, на дорогах гололедица, температура ночью -13...-15 градусов, днем -3...-5 градусов.

На севере Украины облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-9 градусов, днем 0...-6 градусов.

В центре Украины облачно, небольшой снег, днем в Днепропетровской области умеренный снег и мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-9 градусов, днем 0...-6 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью небольшой снег, днем умеренный мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица, днем местами гололед, налипание мокрого снега, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем -1...+3 градуса.

На юге Украины облачно, небольшой снег, днем в Крыму и Приазовье умеренный мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-8 градусов, днем 0...-5 градусов, в Херсонской и Запорожской областях местами 0...+3 градуса.

В Крыму облачно, дождь с мокрым снегом, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...-6 градусов, днем +1...+6 градусов.

В Ялте ночью дождь с мокрым снегом, днем дождь. Температура ночью -1...+1 градус, днем +3...+5 градусов.