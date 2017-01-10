Клыха этапировали в колонию Челябинска - адвокат "Это совершенно законный в России способ работы тюремной системы".

Станислав Клых Фото: 112.ua

Удерживаемый в России гражданин Украины Станислав Клых отправлен для отбывания наказания из колонии города Грозный в колонию Челябинска.

Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков в эфире телеканала "112", передает "Интерфакс-Украина".

"Его увезли 7 января. Нам это стало известно вчера, в понедельник", - сказал Новиков.

Он также отметил, что в настоящий момент местонахождение Клыха неизвестно и в ближайшие три недели "мы о нем ничего нового не услышим".

"К сожалению, это совершенно законный в России способ работы тюремной системы: она сообщает, что мы его увезли, а куда мы его везем и когда привезем, узнаете пост-фактум", - пояснил адвокат.

Он также напомнил, что отправленный в начале декабря из Грозного в колонию города Владимир Николай Карпюк прошел по этапу не по кратчайшему пути, а через Ижевск.

На вопрос, почему Клых был отправлен именно в Челябинск, Новиков ответил, что "не уверен, что за этим стоит какая-то далеко идущая идея".

"Просто не так много в России колоний, в которых есть тюремного типа зона, подзона… И по общему правилу, что осужденные по одному делу не должны сидеть вместе, для Николая Карпюка выбрали Владимирский централ знаменитый... и, по видимому, выбрали второе такое же учреждение дня Клыха", - предположил защитник.

"Может быть связано еще и с тем, что в Челябинской области сидит Александр Кольченко, которого судили по делу группы Сенцова. И, может быть, у них какие-то внутренние собственные правила предполагают, что там за украинскими фигурантами должен быть присмотр. И люди, которые отвечают за Кольченко, в принципе уже знают, как с ним обращаться. Но это мое предположение", - добавил он.

Адвокат также отметил, что считает единственным путем для скорейшего освобождения Клыха его обмен, согласованный на политическом уровне.

"При том, что мы с коллегами готовим и документы для Европейского суда, и надзорную жалобу в российский Верховный суд.. Все равно, по опыту, на это плохая надежда. Единственное быстрое решение, которое возможно в течение ближайших месяцев, это какой-то обмен, согласованный политиками. Ничего другого я лично не вижу", - сказал Новиков.

Напомним, 26 мая Верховный суд Чечни приговорил Карпюка и Клыха к к 22,5 годам и 20 годам тюрьмы соответственно по делу об участии в боевых действиях против федеральных войск в первую чеченскую кампанию. Карпюк был арестован в марте 2014 года, Клых - в августе 2014-го.

На Карпюка и Клыха дал показания украинец Александр Малофеев. Он также заявил, что в Чечне воевал бывший украинский премьер Арсений Яценюк.

В октябре 2016 года Верховный суд РФ признал приговор законным.