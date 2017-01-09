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Пятеро военных ранены за сутки на Донбассе

Боевики осуществляли обстрелы из стрелкового оружия и тяжелого вооружения.

Пятеро военных ранены за сутки на Донбассе
Александр Мотузяник
Фото: uacrisis.org

Пятеро украинских военнослужащих ранены в ходе антитеррористической операции (АТО) на Донбассе 8 января.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки ни один украинский военный не погиб, однако пятеро военных были ранены", - сказал он.

Штаб АТО констатирует, что 8 января боевики осуществляли обстрелы из стрелкового оружия и тяжелого вооружения.

Напомним, что шестеро украинских военнослужащих получили ранения в ходе АТО 7 января.

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Источник: "Украинские новости"
Тэги: боевые действия на востоке Украины
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