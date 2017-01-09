Пятеро военных ранены за сутки на Донбассе Боевики осуществляли обстрелы из стрелкового оружия и тяжелого вооружения.

Александр Мотузяник Фото: uacrisis.org

Пятеро украинских военнослужащих ранены в ходе антитеррористической операции (АТО) на Донбассе 8 января.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки ни один украинский военный не погиб, однако пятеро военных были ранены", - сказал он.

Штаб АТО констатирует, что 8 января боевики осуществляли обстрелы из стрелкового оружия и тяжелого вооружения.

Напомним, что шестеро украинских военнослужащих получили ранения в ходе АТО 7 января.