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Во Львове из-за морозов не выехали на маршруты половина автобусов

Машины на дизеле не выдерживают низких температур.

Во Львове из-за морозов не выехали на маршруты половина автобусов

Во Львове из-за сильных морозов в субботу и воскресенье выехали на маршруты менее половины автобусов.

Как сообщается на сайте мэрии, сейчас в городе ездят 238 автобусов.

В субботу в середине дня на маршрутах было 163 автобуса.

По плану выходного дня, в городе должны были ездить 427 автобусов.

В основном сошли с маршрутов автобусы, которые работают на дизеле.

Трамваи курсируют в обычном режиме, однако у троллейбусов возникают проблемы - "машины замерзают на линии".

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Тэги: Львов, общественный транспорт
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