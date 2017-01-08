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Разведка сообщила о жертвах среди мирного населения при обстреле Харцызска

Количество погибших или раненых не сообщается.

Разведка сообщила о жертвах среди мирного населения при обстреле Харцызска

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что 7 января военнослужащие отдельного зенитно-ракетного дивизиона (Донецк) первого Армейского корпуса Вооруженных сил РФ совершили обстрел гражданских домов в оккупированном Харцызске.

"Командование 1 АК принимает меры по сокрытию факта обстрелов и количества жертв среди местного населения", - сказано в сообщении ГУР МО в фейсбуке.

Харцызск - город областного значения, входит в Донецкую агломерацию. С 2014 года город контролируется "ДНР".

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Тэги: разведка, Донецкая область, Харцызск , боевые действия на востоке Украины
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